"Nascondeva di bossoli e apparecchi di innesco", blitz della polizia: denunciato 22enne

Blitz da parte dei poliziotti del commissariato di Canicattì. Gli agenti hanno fatto irruzione in un magazzino nel quartiere di Borgalino, a Canicattì. I poliziotti, dopo una perquisizione, hanno ritrovato e poi sequestrato: 155 cartucce di vario calibro(7,65, cal. 32, cal. 9x21 e cal. 38 special ndr). Non solo, sono stati anche ritrovati migliaia di parti di munizioni, pronte per l’assemblaggio con l’attrezzatura è stata sequestrata. In particolare circa 900 bossoli e circa 700 ogive di vario calibro nonché circa 700 apparecchi di innesco.

Nel magazzino gli agenti hanno anche ritrovato un0imbarcazione in vetroresina e attrezzatura per la navigazione e per la pesca nonché due carrelli per il trasporto di imbarcazioni risultate di proprietà di A.M.D. di anni 22 con precedenti penali. La persona in questione è stata denunciata per "detenzione illegale di munizioni". Sono stati anche segnalati alla procura i titolari dell'immobile: si tratta di: C.C. di anni 45 e C.V. di anni 48.