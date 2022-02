Nasce in crisi di astinenza da cocaina e cannabinoidi, la piccola è in Terapia intensiva

Una neonata di Licata, risultata essere positiva al test delle urine a cocaina e cannabionoidi, è stata trasferita dall'ospedale "San Giacomo d'Altopasso" della città del Faro al "San Giovanni di Dio" di Agrigento. La madre - stando a quanto emerge - è una tossicodipendente e il trasferimento è stato effettuato "per complicazioni in seguito al parto".

La neonata giunta all'ospedale del capoluogo è stata sottoposta a tutti gli accertamenti sanitari del caso e i sospetti dei medici sono stati confermati: era in "sindrome di astinenza neonatale". Adesso la piccola è ricoverata alla Terapia intensiva neonatale al "San Giovanni di Dio". E' stata avviata un'indagine.

Secondo quanto ricostruito, il parto è avvenuto giovedì mattina all’ospedale di Licata e il trasferimento al "San Giovanni di Dio" di Agrigento è stato fatto invece l'indomani mattina. Al presidio ospedaliero di contrada Consolida, la neonata è risultata positiva al drug-test dell’urina in quanto, appunto, la madre è una tossicodipendente.

Appena a fine gennaio, una bimba di un anno e mezzo agrigentina venne ricoverata in ospedale, al "Di Cristina", a Palermo dopo aver ingerito della droga. I genitori, di 26 e 36 anni, residenti a Porto Empedocle vennero denunciati - dai militari dell'Arma - per l'ipotesi di reato di "lesioni colpose”. La piccola, a quanto pare, era riuscita a trovare, in casa, dell’hashish e, non comprendendo naturalmente di cosa effettivamente si trattava, l’ha messo in bocca e l’ha ingerito. La bimba è stata portata al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento dove i medici accertarono l’intossicazione da sostanze stupefacenti e mantenendo riservata la prognosi sulla vita, con un elisoccorso del 118, la trasferirono all’ospedale “Di Cristina” di Palermo.

