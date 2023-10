Vendevano integratori senza autorizzazione e centro estetico "abusivo": multate 2 palestre e chiuso studio di bellezza

Due palestre sono state sanzionate perché vendevano integratori alimentari senza alcuna autorizzazione. Un centro estetico e di abbronzatura è stato invece chiuso perché era stato attivato in assenza di licenza. I carabinieri del nucleo Antisofisticazione e Sanità di Palermo, in collaborazione con il comando provinciale dell'Arma di Agrigento, hanno eseguito mirate verifiche su palestre e centri estetici. I militari hanno voluto, in generale, verificare le condizioni igieniche e di sicurezza di palestre e strutture sportive dell'Agrigentino. In tre strutture sono state però riscontrate delle irregolarità.

I responsabili di due palestre sono stati sanzionati perché vendevano integratori alimentari in assenza di autorizzazione, per cui sono state sequestrate amministrativamente 297 confezioni dei citati prodotti, per un valore complessivo di circa 12.500 euro. Chiuso uno studio estetico e di abbronzatura che era stato aperto in assenza delle regolari autorizzazioni. I militari, a conclusione delle verifiche, hanno elevato sanzioni amministrative per oltre 8.000 euro.