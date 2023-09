Blitz del Nas all’ospedale San Giovanni di Dio, archiviato il procedimento disciplinare per il direttore sanitario

I carabinieri del Nas avevano fatto irruzione all’ospedale San Giovanni di Dio, ad Agrigento, alcuni mesi fa per un sopralluogo ispettivo. Si erano concentrati, in particolare, sul servizio di medicina e chirurgia di accettazione e d’urgenza. Durante tale ispezione sarebbero state rilevate diverse criticità riguardo la situazione sanitaria, assistenziale e strutturale del Pronto soccorso e, per questo motivo, era stato intrapreso un procedimento disciplinare sia nei confronti del presidio ospedaliero e sia nei confronti del direttore di direttore di medicina e chirurgia di accettazione e d’urgenza.

Dopo l’audizione in contraddittorio presso l’Asp di Agrigento, gli avvocati Girolamo Rubino, Mario La Loggia e Giuseppe Impiduglia hanno rilevato che la contestazione disciplinare mossa nei confronti del direttore sanitario si sarebbe dovuta considerare erronea ed infondata. Inoltre evidenziavano come le criticità riscontrate dai carabinieri, in realtà, investivano l’esclusiva responsabilità del direttore dell’unità operativa di medicina e chirurgia di accettazione e d’urgenza. I locali hanno dimostrato che le criticità contestate, come il sovraffollamento del Pronto soccorso, il mancato funzionamento del servizio triage e la mancanza o inidoneità dei percorsi interni all’area di emergenza, esulavano dalla responsabilità del direttore sanitario del presidio ospedaliero. Ed ancora, sempre nel corso della stessa audizione, la difesa del direttore sanitario dell’ospedale di Agrigento evidenziava come il proprio assistito, sia prima del controllo effettuato dal Nas che successivamente, “si era sempre adoperato per il corretto funzionamento e per il soddisfacimento delle esigenze mediche, sanitarie e dell’utenza del Pronto soccorso e dell’intero ospedale”.

Al termine dell’audizione l’ufficio competente per i procedimenti disciplinari, accogliendo le argomentazioni difensive, ha ritenuto di non dover irrogare alcuna sanzione disciplinare in considerazione del fatto che il direttore sanitario dell’ospedale “ha dimostrato di avere svolto con attenzione il suo incarico e che nessuna delle criticità contestate può imputarsi alla sua responsabilità“.

Alla luce di tale provvedimento è stata così disposta l’archiviazione del procedimento disciplinare.