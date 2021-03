"Inadempienze sulle regole anti-Covid", sospesa attività del bar dell'ospedale di Licata

Le attività di controllo sono state condotte in tutta Italia dal Nucleo anti sofisticazioni dei carabinieri all'interno di attività presenti in strutture sanitarie pubbliche e private

Sono 382 i bar e servizi di ristoro situati all’interno di ospedali e presidi sanitari pubblici e privati oggetti di attività di controllo in tutta Italia da parte del Nas dei Carabinieri.

Tra queste anche, ovviamente, le attività della provincia di Agrigento. In particolare i militari avrebbero rilevato "gravi inadempienze alle restrizioni in materia di contenimento" anti Covid al bar dell'ospedale di Licata, tanto da far scatare "l’adozione di provvedimenti sospensivi dell’attività di somministrazione".