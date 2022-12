Il bilancio del Nas nel 2022: sequestrate 995 tonnellate di prodotti, sanzioni per mezzo milione

Controlli, sequestri e sanzioni. Anno intenso per i carabinieri del Nas di Palermo, che insieme ai Comandi territoriali dell'Arma delle province di Palermo, Trapani e Agrigento hanno effettuato numerosi interventi sia nel settore alimentare che in quello sanitario. Nel corso di questi 12 mesi i militari hanno ispezionato 1.186 strutture ed esercizi, contestato 245 sanzioni penali e 533 sanzioni amministrative per complessivi 560mila euro circa, segnalato 173 persone all’autorità giudiziaria e 378 alle competenti autorità amministrative e sanitarie, sequestrato prodotti alimentari e sanitari per circa 992 tonnellate, procedendo alla chiusura di 58 strutture.

"Numerose sono state, nel corso delle diverse campagne nazionali disposte dal Comando carabinieri per la tutela della salute - si legge in una nota dell'Arma -, le attività ispettive svolte sia in ambito sanitario, con le verifiche per la corretta esecuzione di tamponi e analisi antigeniche per la ricerca del Covid-19, presso i punti di prelievo di farmacie e centri di analisi, sui presidi sanitari, in particolare sui pronto soccorsi stagionali attivi nel periodo estivo e presso studi odontoiatrici e centri estetici, sia nel campo della tutela alimentare, con controlli nel settore della filiera del latte e dell’olio d’oliva, nella produzione vitivinicola o delle conserve alimentari, della ristorazione etnica e delle mense scolastiche nonché recentemente sulla prevenzione del rischio da contaminazione del batterio Listeria negli alimenti".

"Prioritarie sono state - si legge sempre nella nota dei carabinieri - le attività mirate alla tutela del benessere degli anziani, nel corso delle quali sono state controllate 178 strutture socio-assistenziali, riscontrando violazioni in 67 di queste. Non meno importante, sul versante delle indagini di polizia giudiziaria, l’attività investigativa nel campo dei concorsi universitari, che ha portato l’autorità giudiziaria palermitana all’emissione di ordinanza di custodia cautelare, eseguita l’8 aprile scorso, a carico di 2 sanitari e all’emissione di 11 provvedimenti di interdizione dai pubblici uffici e alla denuncia in stato di libertà di 21 persone".