"Violenza sessuale", dopo la denuncia della sessantenne scatta l'arresto per un 25enne disoccupato

E’ stato ritenuto responsabile di violenza sessuale. Una ipotesi di reato pesantissima per la quale – in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare firmata dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Agrigento – i carabinieri lo hanno arrestato. A finire ai domiciliari, nella sua abitazione di Naro, è stato un venticinquenne disoccupato. A denunciarlo è stata una sessantenne. E subito i militari dell’Arma della stazione di Naro, che sono coordinati dal comando compagnia di Licata, hanno avviato le indagini su quanto raccontato. Dal momento dell’arresto, avvenuto negli scorsi giorni, a Naro non si parla altro che di questa storia. Da investigatori e inquirenti non filtra nessun particolare. Le bocche sono, anzi, rigorosamente cucite.

A quanto pare, il giovane narese avrebbe palpeggiato e cercato di approfittare della sessantenne dopo averla raggiunta nella sua abitazione. Come la casalinga sia riuscita a sottrarsi dalle presunte “grinfie” del giovane non è naturalmente chiaro, ma comunque la fattispecie di “violenza sessuale” si sarebbe configurata – per carabinieri e pm – ugualmente, tant’è che è stato chiesto e ottenuto l’arresto del giovane.