Con un'auto ariete sfondano la vetrata del supermercato, l'allarme mette però in fuga i due ladri

Hanno sfondato la vetrata con una Fiat Panda. Avrebbero voluto fare man bassa - portando via tutto quello che era possibile - al supermercato "Paghi poco" di via Paolo Borsellino a Naro. L'allarme li ha però fatti desistere e sono scappati con il furgone che avrebbero voluto riempire a tappo di refurtiva. Un tentato furto, sul quale stanno indagando i carabinieri, che pare fosse stato pianificato per bene, ma qualcosa per i due delinquenti è andato storto.

Ad entrare in azione sono stati, appunto, in due, entrambi con il volto coperto. I malviventi, in via Paolo Borsellino, sono giunti con la Fiat Panda usata come "ariete" e con un furgone. Mandata in frantumi la vetrata, i due verosimilmente avrebbero voluto mettersi all'opera e portar via tutto quello che di prezioso, a partire eventualmente dai soldi, vi era all'interno del supermercato. Ma è scattato l'allarme. Il che lascia ipotizzare che nonostante le pianificazioni, delinquenti specialisti non erano, e sono scappati con il furgone rimasto vuoto.

La Fiat Panda, abbandonata sul posto, è risultata essere rubata.

Sul tentato furto, passando in rassegna gli impianti di videosorveglianza presenti in tutta Naro, stanno indagando i carabinieri della stazione cittadina. Non filtrano indiscrezioni al riguardo.