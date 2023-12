Il tentato furto al supermercato di Naro, rubati da concessionaria di Canicattì l'auto usata come "ariete" e il furgone

Sono risultati rubati da una concessionaria di Canicattì i due mezzi - la Fiat Panda usata come "ariete" e il furgoncino Citroen Berlingo - adoperati per tentare di mettere a segno il furto al supermercato "Paghi poco" di contrada Fratel Gerardo a Naro.

La prima vettura, ossia quella utilizzata come "ariete" per cercare di sfondare la vetrata dell'esercizio commerciale, era stata già, nottetempo, rinvenuta sul posto. Il furgoncino, con il quale i delinquenti sono riusciti a scappare e a gran gas, è stato invece ritrovato nelle campagne di Delia. Entrambi i mezzi sono stati, naturalmente, posti sotto sequestro e verranno adesso analizzati per cercare di ritrovare elementi utili all'inchiesta di carabinieri e Procura della Repubblica.

Il tentato furto è avvenuto alle ore 3 circa della notte fra domenica e lunedì. E' emerso inoltre, contrariamente a quanto riferito in primissima battuta, che i ladri non siano riusciti, nonostante i tentativi fatti con la Fiat Panda, a sfondare la vetrata del supermercato. A metterli in fuga è stato l'allarme anti-intrusione dell'esercizio commerciale che si è subito innescato.