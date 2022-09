Tagliati i tiranti di un vigneto: rase al suolo 5 mila piante, danno di oltre 20 mila euro

Non soltanto a Canicattì. Ma anche a Naro. Tagliando i tiranti in ferro, dei criminali – non possono che essere etichettati come tali – hanno provocato l’abbattimento di 5 mila piante di vigna. E’ stato stimato in almeno 20 mila euro il danno provocato al coltivatore agricolo di Campobello di Licata che ha subito il maxi danneggiamento del vigneto.

A denunciarlo, alla stazione dei carabinieri di Naro dove, in contrada Grazia, sorge il vigneto, è stato lo stesso quarantaseienne. Il danno che il coltivatore agricolo ha subito non risulta essere coperto da polizza assicurativa. I militari dell’Arma di Naro, coordinati dal comando compagnia di Licata, hanno avvisato l’autorità giudiziaria e si stanno, adesso, occupando delle indagini.

Il danneggiamento è avvenuto nella notte fra l’uno e il due settembre. Nessuno, purtroppo, sia per il fatto che è avvenuto in aperta campagna, sia perché il raid è stato messo a segno nottetempo, si è accorto di nulla.

Nelle scorse settimane, sono stati danneggiati – sempre con le stesse, identiche, modalità – altri vigneti della vicina Canicattì.

E’ un "’omicidio bianco’ che non uccide fisicamente un uomo, un agricoltore, ma lo uccide nella dignità e nel disastro economico familiare" – questo ha detto, in merito, Eugenio Di Francesco, presidente dell'associazione regionale antiracket e antiusura "Rete per la Legalità Siciliaaps - SOS Impresa” - . "Non abbiate paura di parlare, di denunciare. Questa è 'mafia bianca' che tende a minare l'economia del singolo per accrescere quella dei 'porci grossi'” – Di Francesco ha, negli scorsi giorni, lanciato l’appello - .