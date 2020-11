Tagliati i tirati al vigneto, coltivatore nel mirino: danno da 20 mila euro

Hanno tagliato i tiranti di sostegno a circa mille piante di uva da tavola. Pesantissimo danneggiamento per un coltivatore agricolo che ha formalizzato, alla stazione dei carabinieri, denuncia a carico di ignoti. Il danno è stato quantificato in circa 20 mila euro. La scoperta, da parte del quarantottenne, è stata fatta, a quanto pare, martedì mattina. Non è chiaro però quando è stato messo a segno il danneggiamento perché su quel fondo agricolo, l’uomo non si recava da sabato.

Durante questo periodo, qualcuno – senza essere visto, né tantomeno segnalato – è riuscito ad entrare nel vigneto, in contrada Grazia, ed ha appunto danneggiato, tagliandoli, i tiranti di sostegno di circa mille piante di uva da tavola con frutto. Poi, stando sempre alle indiscrezioni trapelate ieri dal fitto riserbo investigativo, l’autore o gli autori del danneggiamento sono andati via senza lasciarsi alcuna traccia dietro le spalle. I carabinieri hanno subito avviato le indagini e hanno avvisato la Procura della Repubblica. Non sarà semplice riuscire a dare un’identità a chi ha determinato quel maxi danno.