Lavoratori part time in sciopero salgono sul tetto del Comune, arrivano i carabinieri

Anche oggi una trentina di impiegati hanno scioperato. E' da giorni ormai che i lavoratori part-time del Comune rivendicano, e lo stanno facendo platealmente, un adeguamento delle ore di servizio. Sono seriamente preoccupati per il loro futuro occupazionale.

Nei giorni scorsi, la protesta è divenuta ancor più plateale perché non soltanto i dipendenti hanno incrociato le braccia, ma sono anche saliti sul tetto del Municipio. Sono intervenuti i carabinieri della stazione cittadina e, a supporto, anche i militari dell'Arma della compagnia di Licata. Tutti sono stati naturalmente identificati e le loro posizioni, al momento, risulterebbero essere al vaglio. Non è esclusa, anzi sembrerebbe essere assai probabile, una comunicazione all'Autorità giudiziaria per interruzione di pubblico servizio.

A Naro si contano 61 dipendenti a tempo parziale, alcuni dei quali solo a 18 ore settimanali, troppo poche non solo per garantire servizi ai cittadini ma anche la sopravvivenza delle famiglie.