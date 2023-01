Lascia l'auto posteggiata a pochi passi da casa e non la ritrova: derubato commerciante

Non soltanto a Canicattì. Anche a Naro è stata rubata, nella notte fra lunedì ed ieri, un’autovettura. Si tratta di una vecchia Fiat Uno, di proprietà di un commerciante sessantaduenne, che era stata lasciata parcheggiata in via Ungaretti, praticamente a pochi passi dall’abitazione del proprietario.

Durante la notte, qualcuno – senza essere visto, né tantomeno sentito – è riuscito a portar via, senza lasciarsi tracce o indizi dietro le spalle, l’utilitaria. Il commerciante, fatta la scoperta, ha formalizzato una denuncia, a carico di ignoti, alla stazione dei carabinieri di Naro. E i militari dell’Arma hanno già avviato le indagini per provare ad identificare il balordo o i balordi che sono riusciti a far sparire la vecchia utilitaria. Ieri risultavano essere in corso anche verifiche sulla possibilità di furti o rapine messe a segno proprio con quel modello di autovettura, una macchina che certamente non va più a ruba. Non risultavano essere stati messi a segno episodi di microcriminalità con una Fiat Uno, però non è escluso che possa ancora accadere. Ricerche e indagini sono, naturalmente, in corso.