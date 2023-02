Due aziende "pizzicate" ad abbandonare rifiuti: scattano multe da 600 euro

Due aziende sono state multate con una sanzione da 600 euro a testa per aver abbandonato dei rifiuti in contrada Rocca di Mandola, in territorio di Naro. A darne notizia è il sindaco della "Fulgentissima" Maria Grazia Brandara.

Si tratta di due imprese, una delle quali non italiana. Si è risalito a loro "grazie - dice Brandara - al lavoro dell'ufficio Aro e dei vigili urbani che sono risaliti agli autori del gesto grazie alla documentazione rinvenuta all'interno dei sacchetti".

Una delle aziende si è giustificata spiegando che era la prima volta che scaricava a Naro.