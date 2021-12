Reddito di cittadinanza, i percettori si occuperanno della manutenzione degli edifici pubblici

Il Comune di Naro ha attivato, dallo scorso 1 dicembre, il progetto Urban space che impiega i percettori del Reddito di cittadinanza nell’ambito di un piano utile alla collettività e prevede manutenzione ordinaria di spazi urbani ed edifici comunali.

In questo momento, sulla base delle risorse economiche ricevute dal Distretto Socio-Sanitario, il Comune di Naro ha avviato al lavoro 6 percettori di reddito di cittadinanza (3 individuati dai servizi sociali dell'ente e 3 dal Centro per l'impiego) dal 1 dicembre scorso sino al 1 giugno 2022, per 2 ore al giorno ovvero dal lunedì al giovedì dalle 9 alle 11.

"In questi tempi di grande difficoltà, in cui tanti disoccupati hanno trovato nel Reddito di Cittadinanza una risposta economica per le loro famiglie - commenta il sindaco Maria Grazia Brandara -, mi sembra corretto che i percettori diano un contributo in termini di lavoro alla collettività in cui vivono, così come prevede la legge che ha istituito tale supporto economico per quanti sono in difficoltà".