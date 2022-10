"Il Comune ha avviato un servizio di pulizia per le case degli anziani": pensionata lascia entrare due giovani e viene derubata

Si sono presentate a casa di un'anziana dicendo che erano state inviate dal Municipio per fare pulizie nelle abitazioni dei non più giovani. Un nuovo servizio insomma quello che, a dire delle due giovani, era stato pensato dall'amministrazione comunale per stare al fianco degli anziani. La pensionata ci ha creduto, le ha lasciate entrare e mettersi al lavoro. Quando però le due ragazze hanno lasciato la residenza, la donna si è accorta che erano spariti tutti i monili e i soldi custoditi.

Il furto - già denunciato alla stazione dei carabinieri - è stato messo a segno a Naro. E a lanciare un appello alla massima cautela è stato proprio il sindaco Maria Grazia Brandara che s'è rivolta, in particolar modo, a quanti hanno genitori o familiari anziani. "Il Comune di Naro non ha attivato nessun servizio di questo tipo - ha detto Brandara - e soprattutto nessun dipendente comunale busserà mai alla porta dei cittadini. Non aprite, e non fate aprire, la porta a sconosciuti".

Mentre, fra i cittadini, monta la rabbia per quanto accaduto, qualcuno ha anche segnalato che, nella stessa mattinata, due ragazze hanno citofonato ad un'altra anziana dicendo che "avevano bisogno di lavorare". In questo caso, per fortuna, la donna non ha aperto la porta di casa. Appare evidente però che le scuse utilizzate per provare ad intrufolarsi nelle abitazioni di anziani, che vivono magari da soli, sono diverse.

I carabinieri di Naro, raccolta la denuncia a carico di ignoti, hanno avviato le indagini.