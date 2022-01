Pneumatici tagliati per la seconda volta in 10 giorni, avvertimento per imprenditore

Neanche il tempo di far sistemare le ruote del suo Land Rover Freelander che qualcuno, questa volta in via Dante a Naro, è tornato a colpire. E? tornato a danneggiare la valvola degli pneumatici dell?autovettura. Suo malgrado, nel giro di neanche dieci giorni, l?imprenditore cinquantanovenne di Naro è tornato nel mirino degli avvertimenti. Ancora una volta, l?uomo s?è presentato alla stazione dei carabinieri ed ha denunciato quanto gli era accaduto fra il 22 e il 24 gennaio quando aveva lasciato il suo Land Rover Freelander posteggiato in via Dante.

Stesse, identiche, modalità rispetto al precedente danneggiamento quando la vettura era stata, invece, lasciata parcheggiata in piazza Crispi sempre a Naro. Ancora una volta, dunque, qualcuno - senza essere visto, né tantomeno sentito - ha tagliato le valvole dei pneumatici. Un secondo, misterioso, danneggiamento sul quale stanno appunto indagando, dopo aver informato la Procura della Repubblica di Agrigento, i carabinieri della stazione di Naro che sono coordinati dal comando compagnia di Licata.