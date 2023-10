Il verdetto definitivo

“Uccisero bracciante a colpi di zappa per uno specchietto rotto”: padre e figlio condannati a 30 anni

La Cassazione conferma il verdetto per l’omicidio del 37enne Costantin Pinau: nei mesi scorsi è diventata definitiva la sentenza per una donna - moglie e madre dei due imputati - che ha preso parte all’agguato in cui sono stati usati anche bastone e coltello