Trentanovenne morto nel crollo del tetto: lutto cittadino il giorno dei funerali

"In occasione dei funerali di Michele Di Gerlando, che si terranno lunedì 12 dicembre, ho deciso di proclamare il lutto cittadino come segno di vicinanza alla famiglia e come manifestazione del cordoglio unanime della collettività narese per questa tragedia". Lo ha annunciato il sindaco di Naro, Maria Grazia Brandara, che ha aggiunto: "Saranno quindi rinviati tutti gli eventi pubblici previsti per quella giornata, a partire dall’accensione dell’albero di Natale".

L'uomo, Michele Di Gerlando, subito dopo il crollo del tetto nel magazzino di via Gran Priorato, è stato soccorso e trasferito, d'urgenza, all'ospedale "Barone Lombardo". Pare che fosse ancora cosciente - nonostante l'importante trauma cranico - quando è stato soccorso dai sanitari del 118, ma è morto durante il tragitto.