Insulta e minaccia i carabinieri, a colpi di pietra danneggia il parabrezza dell'auto di servizio: arrestato

E' stato arrestato, in flagranza di reato per violenza, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale, il ghanese ventunenne che lunedì, subito dopo pranzo, ha creato il caos in piazza Roma a Naro. A farlo sono stati i carabinieri. Su disposizione del pm di turno, ad Agrigento, l'immigrato, senza fissa dimora, è stato trattenuto nelle camere di sicurezza della caserma dei carabinieri di Licata, in attesa dell'udienza di convalida.

La ricostruzione dell'episodio

Li ha insultati e minacciati. Con alcune pietre ha colpito, e anche ripetutamente, il parabrezza dell'autovettura di servizio. Credendo forse di farla franca, è poi scappato a gambe levate. Ma non è servito a nulla perché i carabinieri della stazione di Naro sono riusciti a rintracciarlo e lo hanno arrestato in flagranza di reato.

I militari dell'Arma sono intervenuti, lunedì, dopo pranzo, in piazza Roma. Un giovane immigrato era stato segnalato, da alcuni abitanti e passanti, perché in evidente stato di alterazione psico-fisica creava fastidi e problemi. Alla vista della pattuglia, il giovane ghanese non soltanto non s'è calmato, ma ha anzi iniziato - stando all'accusa - ad offendere e minacciare i carabinieri. Raccogliendo da terra pietre, più o meno grandi, l'immigrato le ha scagliate contro il parabrezza dell'auto di servizio, danneggiandolo. Poi è, appunto, scappato. Ma è stato ritrovato e bloccato dai carabinieri che lo hanno arrestato.