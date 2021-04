Scoppia un incendio in due capannoni: inghiottiti tre autocarri e un'autovettura

Notte di fuoco e di devastazione in due dei cinque capannoni che sorgono lungo la strada statale 123, in territorio di Naro. Per cause ancora non chiare, in due dei cinque capannoni utilizzati come parcheggio per automezzi da trasporto è scoppiato un violentissimo incendio. Fiamme che hanno letteralmente inghiottito tre autocarri e un'autovettura, oltre a creare ingenti danni alla struttura.

Erano le 23,30 circa quando in contrada Sciabani, lungo la statale 123, in territorio di Naro, intervenivano i vigili del fuoco e i militari dell'Arma. Era stato appena raccolto l'Sos perché qualcuno aveva notato fumo e fiamme. Dal comando provinciale dei vigili del fuoco sono state dirottate le squadre del distaccamento di Canicattì, quelle di Licata e quelle del comando provinciale di Agrigento. Sul posto, dunque, più autobotti e l'autoscala. Complessivamente sono stati 14 i pompieri impegnati a fronteggiare l'incendio che era scoppiato nel fabbricato, ad unico livello, composto appunto da cinque capannoni da deposito.

Grazie al tempestivo intervento delle squadre antincendio, le fiamme hanno interessato solo due dei 5 capannoni attigui. Nei due capannoni, però, i danni alla struttura sono stati veramente ingenti tant'è che sono stati dichiarati inagibili. Distrutti anche tre autocarri e un'autovettura.

I carabinieri della stazione di Naro, coordinati dal comando compagnia di Licata, hanno, già nottetempo, avviato le indagini per provare a stabilire quale sia stata la matrice della scintilla iniziale.