Brucia l'auto di un disoccupato, è stato un avvertimento?

Brucia l’auto, una Mazda Premacy, di proprietà di un disoccupato di 34 anni. Per i carabinieri, si sarebbe trattato di un rogo doloso. E’ accaduto in via Rosa a Naro, durante la notte fra domenica e ieri. Scattato l’allarme, sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco del distaccamento di Canicattì e i militari dell’Arma. I primi, idranti alla mano, hanno cercato di salvare il salvabile, ma alla fine per la vettura c’è stato veramente ben poco da fare: è andata completamente distrutta.

Pompieri e carabinieri della stazione di Naro si sono occupati quindi del cosiddetto sopralluogo di rito. Non sarebbero state trovate bottiglie o taniche contenenti benzina, né inneschi di alcun tipo. Eppure l’attività investigativa dei carabinieri della stazione di Naro – che è coordinata dal capitano Francesco Lucarelli, comandante della compagnia di Licata – ieri era focalizzata proprio sull’ipotesi di un incendio dalla natura dolosa. I militari dell’Arma hanno sentito, come procedura investigativa esige, sia il proprietario della macchina: il disoccupato trentaquattrenne che alcuni residenti della zona. Fitto il riserbo su quanto sarebbe stato acquisito. Servirà verosimilmente del tempo per fare chiarezza