Colonnine per la ricarica di veicoli elettrici, Naro dice "sì"

Sì all’installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici. Lo ha deliberato la Giunta di Naro. L’amministrazione, guidata dal sindaco Maria Grazia Brandara, ha da sempre, nelle priorità dell’agenda politica, un vasto programma di ricerca di efficienza energetica e razionale utilizzo delle risorse energetiche in generale.



“Questa città ha dimostrato di poter essere smart e green - ha detto Brandara - . Paradossalmente la pandemia ci ha permesso di riscoprirci una Città pronta per le nuove sfide che il futuro ci impone. Nei primi mesi della mia sindacatura ho ripetuto tante volte che Naro, per il posto che occupa della storia e per le persone che ci vivono, non può permettersi di rimanere indietro rispetto ad altri comuni d’Italia. Oggi lo penso più che mai! Naro green&smart è il progetto su cui puntiamo e al quale arriveremo. Quest’atto di indirizzo della giunta comunale è uno dei tasselli che faranno grande il progetto”.