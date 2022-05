Rifiuti abbandonati ovunque, la Giunta: via libera all'acquisto delle fototrappole

Stop rifiuti abbandonati per strada, praticamente in ognidove e soprattutto nell'area della diga San Giovanni. La giunta municipale di Naro, sindaco Maria Grazia Brandara in testa, ha dato l'avvio all'iter per l'acquisto - e quindi l'uso - di fototrappole. L'obiettivo è uno soltanto appunto: contrastare l'abbandono incontrollato di rifiuti sul territorio comunale.

"L'intervento interesserà alcuni punti che sono già stati segnalati dai cittadini e sarà posta particolare attenzione soprattutto al territorio della Diga San Giovanni - ha spiegato il primo cittadino - . Non sarà più tollerata nessuna forma di abbandono. Il tutto sarà fatto per un fine comune.. un ambiente più salubre e pulito".