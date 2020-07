Poca acqua dal Tre Sorgenti, il sindaco alza la voce: "Adesso basta, pronte azioni legali"

"A Naro manca l’acqua da tre giorni e da alcune settimane arriva in misura insufficiente (massimo 13,5 litri al secondo) rispetto a quella spettante (20 litri) e questo stato di cose non è più sopportabile per i cittadini naresi che stanno davvero vivendo giorni di esasperazione".

Lo dice il sindaco di Naro, Maria Grazia Brandara, che attacca: " Di chi la colpa? Del consorzio Tre Sorgenti, di cui peraltro il Comune di Naro non fa parte, ma che è obbligato a fornire al Comune di Naro l'acqua che riceve dal Fanaco per destinarla appunto, obbligatoriamente ed esclusivamente, alla centrale narese di sollevamento idrico di “Margiovitale” tramite apposita bretella di adduzione. Perché il “Consorzio Tre Sorgenti” non rispetta i suoi obblighi verso il Comune di Naro?".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il Comune di Naro, secondo quanto fa sapere l'ente con una nota, "ha in corso di studio la proposizione di un’azione legale sia in sede penale (per assicurare la cessazione di eventuali reati di cui la comunità narese potrebbe essere vittima) sia in sede civile (per il risarcimento dei danni subiti, compresi quelli arrecati agli impianti di Margiovitale)".