Posteggia l'auto e la ritrova con le gomme tagliate, imprenditore nel mirino: avviate le indagini

Lascia l'autovettura, un Land Rover Freelander, posteggiato in piazza Crispi a Naro e la ritrova con le valvole dei pneumatici danneggiati. A denunciare l'episodio alla stazione dei carabinieri, che sono coordinati dal comando compagnia di Licata, è stato lo stesso proprietario della macchina: un imprenditore di 59 anni.

Qualcuno senza essere visto, né tantomeno sentito, ha tagliato le valvole dei pneumatici. Un danneggiamento misterioso sul quale stanno appunto indagando, dopo aver informato la Procura della Repubblica di Agrigento, i carabinieri della stazione di Naro.

Non è chiaro - e il riserbo è massimo - quale sia il contesto scandagliato, nell'ambito dell'attività investigativa dei militari dell'Arma. Appare scontato che servirà del tempo per fare chiarezza, così come - nonostante manchino le conferme istituzionali - i militari dell'Arma hanno già verificato l'eventuale presenza di impianti di video sorveglianza piazzati proprio su piazza Crispi.