Muoiono 4 cuccioli avvelenati, il sindaco: "Presenterò denuncia, il randagismo sta diventando un problema"

Per quattro non c'è stato nulla da fare, gli altri due sono stati portati al rifugio Hope di Agrigento. Sono stati 6 i cuccioli che sono stati avvelenati in via Papa Paolo VI a Naro.

“Sono indignata, arrabbiata e addolorata per quello che è successo. Non vedo l’ora che venga attivata la videosorveglianza perché non è possibile che vengono ad abbandonare i cani nel nostro paese e poi c’è qualche delinquente che li avvelena - ha detto il sindaco di Naro, Mariagrazia Brandara - . Non so come manifestare il mio disappunto. Quello del randagismo sta diventando un problema, le risorse sono poche. Noi sindaci siano 'sentinelle' nel territorio senza mezzi”. Brandara ha annunciato che formalizzerà, nelle prossime ore, una denuncia a carico di ignoti.