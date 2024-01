Sicurezza dopo il duplice omicidio e atti intimidatori, il prefetto: più controlli con pattuglie a piedi e in auto

Sicurezza urbana dopo il duplice omicidio del 5 gennaio e atti intimidatori nei confronti degli amministratori locali. Si è tenuto al Comune di Naro, presieduto dal prefetto Filippo Romano, un comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica. Proprio la massima autorità governativa per la provincia di Agrigento ha assicurato l'impegno delle forze di polizia per il mantenimento dell'ordine, evidenziando la necessità di intensificare i controlli per garantire la tranquillità dei cittadini. Il prefetto Filippo Romano ha invitato, infatti, le forze dell'ordine ad impiegare pattuglie a piedi e in auto e a collaborare con l'amministrazione comunale per prevenire e reprimere i reati. Romano ha inoltre ribadito la vicinanza al sindaco in relazione agli episodi intimidatori di cui è stata vittima negli ultimi mesi, assicurando la massima attenzione dello Stato per l'incolumità personale di Maria Grazia Brandara.

All'incontro hanno i rappresentanti delle forze dell'ordine, tra cui il questore di Agrigento Tommaso Palumbo, il comandante provinciale dei carabinieri colonnello Nicola De Tullio e il comandante provinciale della guardia di finanza colonnello Edoardo Moro.

A margine del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica è stato inaugurato il dipinto murale della sala consiliare "Morello", realizzato dai ragazzi dell'accademia di Belle Arti di Firenze diretti dal prof. Calogero Vinciguerra.