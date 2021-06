"Bomba" d'acqua su Naro: detriti e materiale per strada, disagi

Su viale Umberto I si è riversato quanto doveva servire per i lavori di via Archeologica

"Bomba" d'acqua su Naro dove detriti e materiale per i lavori di via Archeologica si sono riversati su viale Umberto I.

Piove da un po' in tutto il comprensorio Canicattinese e, in alcuni Comuni come Naro, la violenza dell'acqua sta creando qualche problema. "Ho già chiamato la ditta che sta facendo i lavori in via Acheologica affinché intervenga immediatamente - ha detto il sindaco Maria Grazia Brandara - . Mi hanno assicurato un immediato intervento. Sul posto anche la polizia locale e gli operai dell'Utc".