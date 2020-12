Acceso l'albero di Natale anche a Naro, Brandara: "Tradizione e rispetto per l'ambiente nell'anno della pandemia"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Nell'anno della pandemia, abbiamo voluto mettere insieme tradizione, innovazione e rispetto per l'ambiente. I rami degli alberi utilizzati e donatici dalla Forestale sono il prodotto dell'opera di diradamento prevista annualmente nei boschi. Nel bosco di Natale si potrà trovare anche un totem dove tutte le stories pubblicate su instagram saranno pubblicate. L'hashtag per accedervi è #xmasnaro, ricordo il passaggio in modalità drive in e come sempre evitare gli assembramenti. Nei prossimi giorni abbelliremo anche altri angoli della città. Il tutto è stato fatto riducendo al minimo i costi.