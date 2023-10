"Ha pedinato una donna di 70 anni e l'ha palpeggiata nell'androne di casa": chiesta condanna a 2 anni

Due anni di reclusione per violenza sessuale: il pubblico ministero Elettra Consoli ha chiesto la condanna di Calogero Troisi, 25 anni, di Naro, arrestato e finito sotto processo per l'accusa di avere pedinato una donna di 70 anni e, quando la presunta vittima entrò nell'androne di casa, averle strappato il reggiseno palpeggiandola.

Il processo è in dirittura di arrivo davanti ai giudici della seconda sezione penale, presieduta da Wilma Angela Mazzara. L'episodio risale al 3 gennaio dell'anno scorso. Troisi, secondo il racconto fatto dalla donna che lo conosceva in quanto residente nel piccolo centro dell'Agrigentino, l'avrebbe immobilizzata levandole il reggiseno e palpeggiandola per poi cercare di denudarla anche dei pantaloni.

A farlo desistere sarebbe stato il rumore di un'auto davanti al portone: la presunta vittima sarebbe così riuscita ad allontanarsi e salire in casa accorgendosi, dopo essersi sporta dalla finestra, che il giovane era rimasto davanti all'ingresso.

Alcune scene sono state riprese da un impianto di videosorveglianza della zona poco distante dal portone ma la difesa e lo stesso imputato negano che la figura immortalata nel video, come sempre di qualità non eccelsa, sia la sua.

Secondo il magistrato della procura, che ha riconosciuto comunque che si è trattato di "un fatto lieve", tanto da chiedere una condanna contenuta, le prove a carico di Troisi sono state pienamente riscontrate nel dibattimento. L'udienza è stata aggiornata al 25 ottobre per l'arringa difensiva degli avvocati Salvatore Manganello ed Eliana Salvaggio e la sentenza.