Sessantenne pedinata e palpeggiata sotto casa da un 25enne: la vittima ricostruisce gli abusi

"Stavo rientrando a casa quando sono stata bloccata all'interno dell'androne dal ragazzo che mi ha immobilizzata, mi ha palpeggiato e ha cercato di denudarmi strappandomi i pantaloni".

La presunta vittima degli abusi ha risposto così in aula al processo in corso davanti ai giudici della seconda sezione penale presieduta da Wilma Angela Mazzara. Sotto accusa il venticinquenne Calogero Troisi, di Naro, accusato di violenza sessuale, ai danni della donna sessantenne. Il giovane è accusato di averla pedinata e seguita dopo che era uscita da casa per andare al tabaccaio, e di averla aggredita al suo rientro, quando ha aperto il portone per rientrare.

L'episodio risale al 3 gennaio dell'anno scorso.

Troisi, secondo il racconto fatto dalla donna che lo conosceva in quanto residente nel piccolo centro dell'Agrigentino, l'avrebbe immobilizzata levandole il reggiseno e palpeggiandola per poi cercare di denudarla anche dei pantaloni. A farlo desistere sarebbe stato il rumore di un'auto davanti al portone: la presunta vittima sarebbe così riuscita ad allontanarsi e salire in casa accorgendosi, dopo essersi sporta dalla finestra, che il giovane era rimasto davanti all'ingresso dello stabile.

Alcune scene sono state riprese da un impianto di videosorveglianza della zona poco distante dal portone. La lista testi del pm Sara Varazi è conclusa: il 14 giugno si inizierà a sentire quelli dei difensori dell'imputato, gli avvocati Salvatore Manganello ed Eliana Salvaggio.