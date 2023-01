Musica live e serata danzante senza autorizzazioni: multati due locali della movida

Musica live, organizzata da un locale del centro, senza alcuna autorizzazione. E serata danzante, in un altro locale della movida di San Leone, anch’essa senza alcuna licenza. A portare alla luce le irregolarità – non sono state affatto le prime e forse non saranno neanche le ultime – sono stati i controlli interforze, per garantire l’ordine e la sicurezza pubblica, fatti alla vigilia dell’Epifania. Polizia, carabinieri, guardia di finanza si sono, come sempre ormai, occupati del presidio del territorio e dei controlli mirati per garantire che tanto le ordinanze sindacali, quanto le varie prescrizioni normative, venissero, ed a pieno, rispettate.

Entrambi i gestori dei locali – uno nei pressi di via Atenea e l’altro a San Leone appunto – sono stati sanzionati. La loro posizione è, come sempre, in fase di valutazione perché qualora dovessero risultare recidivi andranno incontro a provvedimenti di sospensione.

Fino allo scorso 30 novembre, sono stati – stando ai dati, della divisione Pasi, diramati dalla Questura – 64 i controlli effettuati ad altrettanti esercizi pubblici. E 19 le sanzioni amministrative contestate, per un controvalore di 30.923,34 euro. Sono stati anche fatti 8 provvedimenti di revoca o sospensione delle licenze di pubblica sicurezza. Una dozzina invece i provvedimenti di non accoglimento di istanze di rilascio licenze e 17 invece quelli di cessazione o diffida.

Complessivamente le licenze di polizia rilasciate sono state invece 331.