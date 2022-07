Musica d'autore, rassegne teatrali, cabaret, folk e "Notte dei musei": ecco tutti gli eventi dell'estate

Da Drusilla Foer a Eros Ramazzotti, da Anna Tatangelo a Coez, dall’Aida di Verdi al folklore, dai Pink Floyd Legend a Toquinho, dai libri alle rassegne teatrali, dallo sport e ai giochi per bambini. Ce n’è per tutti i gusti nel programma dell’estate agrigentina presentato questa mattina, nell'atrio di palazzo San Domenico, ad Agrigento: un cartellone ricchissimo di eventi che si sviluppa da domani per concludersi il 18 settembre, ma che è ancora in continua evoluzione.

Come per il nutrito programma del Natale scorso, Destinazione Agrigento torna con il Comune e la Costa del Mito chiamando a raccolta le migliori espressioni dell'arte, della cultura e dell'intrattenimento per un'estate ricca di cultura, svago, relax e divertimento. "Il programma proseguirà fino a tutto settembre con tanti appuntamenti e continuerà ad essere aggiornato" ha affermato l'assessore Costantino Ciulla, il quale ha espresso la propria soddisfazione “per un cartellone che coinvolge, insieme, tanti enti uniti nel comune intento di raggiungere rilevanti obiettivi, che portano Agrigento a esser tra le prime città d'Italia in termini di cultura”.

Gli eventi che coinvolgono associazioni ed enti del territorio prendono il via da domani, domenica 31 luglio, con i 100 Anni d'Arte, serata spettacolo per festeggiare i 100 anni dell'attore agrigentino Nino Bellomo, condotta da Salvo La Rosa con la partecipazione di Michele Placido a piazzale Caos.

Il 4 agosto con "I giochi di una volta", animazione per bambine e bambini, in collaborazione con Euroform; dal 4 agosto prende il via il Festivalle, International Music and Digital Arts Festival, giunto alla sua VI edizione e che proseguirà fino al 7 agosto alla Valle dei Templi con la consueta tappa spettacolare sulla spiaggia di San Leone; dal 5 agosto e fino al 2 settembre tutti gli sportivi potranno seguire "ViviSport - ®Estate ad Agrigento", torneo di calcetto itinerante per ragazzi; il 6 agosto sarà il momento del XXII Pirandello Stable festival con la sua rassegna teatrale, che propone "La Patente" di Luigi Pirandello e "Il professor terremoto" dall’omonima novella pirandelliana, a Piazzale Caos nei pressi della Casa natale di Luigi Pirandello; il 7 agosto la IV edizione del Boat Party, raduno barche e discoteca galleggiante, evento unico in Sicilia in programma dalle 15 a San Leone.

Sempre il 7 agosto per Festivalle è atteso il concerto di Toquinho e Camilla Faustino al tempio di Giunone; il 9 agosto tornano i giochi di una volta e altri momenti di intrattenimento in città, oltreché la "Notte dei Musei" con l'apertura straordinaria al pubblico in orario serale con eventi culturali e spettacoli dal vivo; il 10 agosto è previsto il concerto “Notte di San Lorenzo" eseguito dal complesso bandistico “Vincenzo Bellini” diretto dal maestro Carmelo Mangione, in piazza Caduti di Marcinelle a Montaperto; inoltre sempre il 10 agosto, Palingenesis, inaugurazione dell' installazione Video Mapping di un percorso alla scoperta del mito e dei riti associati alla Dea Demetra, in collaborazione con CoopCulture da Porta di Ponte a Piazza San Giuseppe; l'intrattenimento è assicurato in città anche l'11 agosto, così come il 12 agosto, quando in programma è inserito anche l'Ellenic Music Festival, alla sua seconda edizione, con "The Notwist, Apocalypse Wow, Inude, Dj set Colapesce con Paolo Mei e Antartica, a Piano San Gregorio, Valle dei Templi. Il 13 agosto Kermesse Sicilia Cabaret, con Matranga e Minafò, I 4 Gusti, Dalila Pace, Antonio Balistreri, Ciccio Librera "Batman" Riccardo Pace, Claudione e Saw, in piazzale Giglia a San Leone. In serata Subsonica, Andy Bluvertigo Dj set, The Tangram e Claxy al Teatro di Piano San Gregorio, alla Valle dei Templi, per l'Ellenic Music Festival; il 14 agosto a piazzale Giglia, San Leone, "Ferragosto all'Italiana" con Pablo e ospite d'eccezione Orietta Berti; “Il Sud che suona" è in programma il 15 agosto al tempio di Giunone, spettacolo di musica etnica popolare a cura della Grande Sud Orchestra; il 16 agosto, "La Notte dei musei", apertura straordinaria al pubblico in orario serale con eventi e spettacoli dal vivo; animazione e intrattenimento in città; il 17 agosto, serata musicale al Belvedere di Giardina Gallotti; animazione e intrattenimento in città.

Il 18 agosto tornano i giochi di una volta, animazione per bambine e bambini. Segue Kinèma Vol.2, cinema e arti visive al Tempio di Giunone; animazione e intrattenimento in città; il 19 agosto MontapertoFest, Saperi&Sapori del territorio in collaborazione con CNA ed Euroform, con i Quartet Folk; lo stesso giorno secondo appuntamento con Kinèma Vol.2, cinema e arti visive al Tempio di Giunone; il 20 agosto per la XXII edizione del Pirandello Stable Festival, rassegna teatrale con "L'uomo, la bestia e la virtù" di Luigi Pirandello in piazzale Caos nei pressi della casa natale di Luigi Pirandello. Al tempio di Giunone, invece, il premio Sipario d'Oro, 16esima edizione. Infine "Non è vero ma ci credo", commedia brillante di Peppino De Filippo, a cura del Gruppo teatrale Caos con la regia di Renato Terranova a Giardina Gallotti; il 21 agosto Festival Il Mito con Pink Floyd Legend al Teatro della Valle dei Templi, a Piano San Gregorio; animazione e intrattenimento in città. Dal 22 al 28 agosto Torneo Internazionale di Padel FIP Promotion "Cupra Meridiano" Tennis Club Città dei Templi di Villaseta; il 23 agosto torna la Notte dei Musei con l'apertura straordinaria al pubblico in orario serale con eventi culturali e spettacoli dal vivo; lo stesso giorno "Il folklore nel cuore - Uniti per la pace", esibizione di gruppi folkloristici regionali e internazionali; il 24 agosto, per il Festival Il Mito, "Aida" di Giuseppe Verdi al Teatro Valle dei Templi, Piano San Gregorio; animazione e intrattenimento in città.

Il 25 agosto per il Festival Il Mito, è atteso Capo Plaza -Summer 2022, al Teatro Valle dei Templi di Piano San Gregorio; quindi, "L'amore è... ceco" commedia brillante in tre atti di Josè Tedesco a cura dell’associazione teatrale Lanterna Magica di Fontanelle; animazione e intrattenimento in città; dal 26 al 28 agosto Chess Festival settima edizione, Torneo internazionale di scacchi all' Hotel Tre Torri di Villaggio Mosè; il 26 agosto secondo appuntamento con “Il Folklore nel cuore - Uniti per la pace", esibizione di gruppi folkloristici regionali e internazionali; inoltre "Rocco Schiavone incontra Agrigento verso il 2025" , Antonio Manzini presenta il suo ultimo giallo all' Ex Collegio dei Padri Filippini; il 27 agosto Tommaso Paradiso per il Festival Il Mito, al Teatro Valle dei Templi di Piano San Gregorio; animazione e intrattenimento in città; il 28 agosto sarà la volta di Agricantus in concerto, con la partecipazione di Chiara Minaldi, in Piazza Don Minzoni – Cattedrale di San Gerlando; la Sagra del Melone a Montaperto lo stesso giorno con la serata di musica leggera con il gruppo musicale Style; prosegue la XXII edizione del Pirandello Stable Festival e la rassegna teatrale con “La Sagra del Signore della nave- Il Figlio cambiato”, tratto da Luigi Pirandello, Piazzale Caos nei pressi della Casa natale di Luigi Pirandello.

Il 29 agosto Comete – Solo cose belle Tour 2022 al Tempio di Giunone; il 30 agosto Let it Beatles tribute Band con il M° Giandomenico Anellino al Tempio di Giunone; il 31 agosto Concerto Luna Rossa al tempio di Giunone; il primo settembre il Festival Il Mito con Elisa al Teatro Valle dei Templi di Piano San Gregorio; il 2 settembre animazione e intrattenimento in città; il 3 settembre per il Festival Il Mito sarà la volta di Irama al Teatro Valle dei Templi di Piano San Gregorio; il 4 settembre la Sagra dei grani antichi – Tarantè, il ritmo della musica e del canto della tradizione popolare siciliana in piazza del Vespro al Villaggio Mosè; il 9 settembre Coez per il Festival Il Mito al Teatro Valle dei Templi di Piano San Gregorio; il 10 settembre la seconda edizione di Sitafest #quartierinfesta, ospite d’eccezione Anna Tatangelo, in piazza Madonna della Catena e Villaseta; per il Festival il Mito Drusilla Foer al Teatro della Valle dei Templi di Piano San Gregorio; il 12 settembre il concorso poetico “Una poesia per Pirandello” XI edizione al piazzale Caos; così come il 15 settembre con il XXII Premio internazionale Pergamene Pirandello, sempre nei pressi della Casa natale di Luigi Pirandello; chiude il programma il 17 e18 settembre per il Festival il Mito, Eros Ramazzotti al Teatro Valle dei Templi di Piano San Gregorio.