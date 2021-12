Musica ad alto volume in due locali del centro dopo mezzanotte: la polizia fa spegnere gli impianti

Non sono mancate, tanto per cambiare, le segnalazioni di musica ad alto volume che hanno “costretto” la polizia ad intervenire affinché venissero spenti – era trascorsa da un po’ la mezzanotte del resto – gli impianti di diffusione. E' accaduto sabato notte, in pieno centro, ad Agrigento.

I poliziotti della sezione Volanti sono, infatti, dovuti intervenire – dopo la mezzanotte – fra via Pirandello e piazza San Francesco. Più segnalazioni, per “disturbo della quiete pubblica”, erano giunte al numero unico d’emergenza: il 112. Si trattava di agrigentini che protestavano per musica ad alto volume da parte dei locali della zona.

Gli agenti hanno subito individuato le due attività dove la musica risultava essere accesa e ad alto volume e hanno invitato i proprietari a spegnere gli impianti di diffusione. Cosa che entrambi i titolari dei locali hanno subito fatto. Non sono scattate, non in questo caso, delle sanzioni.