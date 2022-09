Musica ad alto volume in un locale della movida: "stangata" per il titolare

"Stangata" da 3 mila euro per un locale della movida di Sciacca che teneva la musica ad alto, anzi altissimo, volume. Ad elevare la maxi sanzione sono stati i carabinieri, delle rilevazioni si sono invece occupati i responsabili dell'Arpa. Dal Comune è stata inoltre firmata un'ordinanza che inibisce l'utilizzo delle apparecchiature, per la diffusione sonora, se prima non verrà depositata una relazione tecnica di parte. Una relazione che deve sancire il grado di tollerabilità.