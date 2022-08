Musica ad alto volume fra i locali della movida di San Leone, accorrono polizia e carabinieri

Musica ad alto volume nei locali del rione balneare di San Leone. Ad effettuare più interventi, nel corso degli ultimi giorni, sono stati polizia e carabinieri che hanno fatto staccare subito la diffusione delle note e che hanno identificato titolari e gestori dei locali della movida. Non è escluso che, nei prossimi giorni, possano arrivare delle sanzioni - e anche piuttosto pesanti - a coloro che, appunto, tenevano la musica ad alto volume e oltre l'orario consentito dall'ordinanza sindacale. Tanto polizia, quanto carabinieri continueranno anche nei prossimi giorni ad effettuare controlli dello stesso genere - oltre naturalmente ad accorrere tempestivamente in caso di segnalazione da parte dei residenti - per garantire la civile convivenza fra i gestori dei locali della movida sanleonina e i residenti delle zone dove, appunto, i locali sorgono.