Museo civico, nuovo rischio incompiuta: "Hanno abbattuto pilastri e pareti, non sappiamo se è utilizzabile"

Il museo civico? Il Comune spera di poterlo riaprire prima del 2025, ma oggi c'è un ennesimo e concreto rischio incompiuta dietro l'angolo.

Della questione si è discusso qualche giorno fa in Consiglio comunale nel corso del Question time, rispondendo ad un interrogativo della consigliera Roberta Zicari.

A spiegare la situazione per conto dell'Amministrazione è stato l'assessore Gerlando Principato, il quale ha dovuto fare un lungo excursus sulla vicenda che ancora oggi tiene chiusa una struttura storica e destinata ad ospitare le collezioni pittoriche donate alla città e oggi in larga parte esposte (ma non fruibili per lavori) al collegio dei Filippini.

Il cantiere, avviato nel 2018 - e in grosso ritardo rispetto al resto della procedura di reperimento del finanziamento - è rimasto bloccato per, dice l'assessore, "contrasti tra l'azienda e il direttore dei lavori che non ha permesso di chiudere alcuni aspetti contabili". Questo, aggiunge ancora, "non ha permesso il rilascio della certificazione antincendio e quindi permettere la riapertura al pubblico".

Ma quindi superato questo tema si potrà rendere fruibile la struttura? Non esattamente.

"Sotto il primo piano - dice Principato - abbiamo rilevato che si era intervenuti su pilastri e travi. Verificheremo con uno studio tecnico quale sia la situazione del piano di calpestio e se può essere utilizzato per una struttura che dovrebbe ospitare tanti visitatori". Non solo, pare che si sia accertato un crollo al di sotto della struttura e anche in questo caso bisognerà verificare quale impatto abbia avuto sulla tenuta complessiva del bene.

"Sono comunque positivo - conclude Principato - e conto che entro il 2025 sicuramente la struttura sarà fruibile".