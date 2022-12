Muro di via San Vito "fuori uso" dopo 18 mesi, il Codacons: "Di chi è la colpa?"

Il muro di via San Vito è crollato diciotto mesi fa e la strada, che per alcune settimane fu chiusa al traffico, è ancora ristretta e non è consentito posteggiare su un'ampia parte del lato sinistro.

Sulla vicenda è intervenuto il Codacons con una nota del responsabile del dipartimento regionale Trasparenza, Giuseppe Di Rosa. "La strada - dice - è ancora parzialmente chiusa al traffico con ingenti danni economici alle attività commerciali della zona, problemi di traffico veicolare, di parcheggi e per i residenti".

Di Rosa aggiunge: "Sindaco, di chi è la colpa? Vogliamo risposte"