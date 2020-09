Travolta da moto in transito, muore in ospedale ottantenne

E' morta la donna di 80 anni, Accursia Alba, rimasta coinvolta in un incidente stradale in via Valverde nei giorni scorsi. L'anziana, per cause in fase di accertamento è stata travolta da una moto dopo essere uscita dalla chiesa della Giummare, dove si era recata per seguire la messa insieme ad altre persone.

Subito dopo l'incidente la donna era stata soccorsa e trasportata in ospedale, ma le sue condizioni erano apparse gravi e aveva quasi subito perso conoscenza. Indagini in corso da parte degli inquirenti per risalire alle cause del sinistro e all'esatta dinamica della vicenda.