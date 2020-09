Muore Caterina Santamaria, volto storico della Cgil agrigentina

Caterina Santamaria non c’è più. La storica sindacalista della Cgil e del movimento sindacale unitario, è stata protagonista di tante battaglie civili e sociali. E’ stata in prima linea difendendo i diritti delle lavoratrici e dei lavoratori. “Una grande perdita - dicono in una nota - per la Cgil agrigentina e siciliana.

La donna è nata in provincia di Messina, giovanissima si era trasferita a Ragusa per lavorare nella segreteria della federazione del Pci. A metà degli anni settanta si trasferisce ad Agrigento, dove, dopo un breve passaggio alla federazione comunista, approda alla Cgil con l’incarico di segretario confederale che ha ricoperto fino alla pensione nell’anno 2012. Era stata anche segretaria generale della funzione pubblica e della Filcea, sindacato dei chimici.

“Dopo il pensionamento - spiega la Cgil - era impegnata nel sindacato pensionati(spi), come componente della segreteria provinciale, dando un contributo fondamentale nel settore delle politiche socio-sanitarie.

Donna di rara e acuta intelligenza politica, esempio di impegno e passione politica totalizzante, una delle figure più importanti del movimento sindale degli ultimi decenni. Con la sua morte scompare un pezzo importante della storia della Cgil e della sinistra agrigentina. Su espresso desiderio della stessa, non ci saranno cerimonie funebri, ne religiose ne laiche. I funerali si svolgeranno in forma strettamente privata”.