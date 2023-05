"E' un'associazione culturale ma somministra cibo e bevande senza autorizzazioni": scatta multa da 5mila euro

Somministravano cibo e bevande in centro città senza nessuna comunicazione di avvio attività: scatta una maxi multa a carico di un'associazione culturale.

I fatti risalgono all'estate del 2021: la polizia municipale interviene intorno alle 21 in centro storico e sorprende un momento di convivialità abbastanza comune. Tanti giovani, musica e alcolici. Però qualcosa non torna: quando gli agenti chiedono le certificazioni, infatti, nessuno è in grado di fornirle.

Dice il verbale dei vigili che "Sotto la speciosa voce di associazione culturale (il multato ndr), attivava un esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande senza avere presentato la Scia adeguata all'attività".

Per questo il Comune ha adesso disposto una ingiunzione di pagamento da ben 5mila euro che dovrà essere ottemperata entro trenta giorni: l'associazione potrà comunque proporre ricorso.