Abbandono dei rifiuti, è pioggia di multe da 900 euro: tanti "pizzicati" dalle videocamere

Sono stati "pizzicati" grazie agli impianti di videosorveglianza mentre scaricavano rifiuti nel bel mezzo di un parcheggio, o individuati grazie alla presenza di ricevute e documenti tra la spazzatura: sono decine gli "sporcaccioni" che in questi giorni dovranno pagare una salata sanzione di 900 euro.

L'ingiunzione arriverà nelle loro case a ben 2 anni da quando il fatto è stato accertato dalla polizia municipale di Agrigento, dalla polizia provinciale, dai carabinieri forestali, come di consueto per questa tipologia di sanzioni di natura ambientale: è infatti l'ex Provincia a doversi fare carico della notifica degli atti e l'emissione del provvedimento di pagamento, dopo aver dato la possibilità al sanzionato di produrre uno scritto difensivo che, comunque, in larghissima parte, non viene depositato.

Decine le sanzioni trasformatesi quindi in ingiunzioni a versare la somma prevista a distanza di due anni pubblicate solo in questi giorni. Diverse le modalità con cui i cittadini sono stati individuati: c'è chi, a bordo dell'auto intestata alla moglie, è stato ripreso mentre, con estrema calma, scaricava i sacchetti di rifiuti in un piazzale invece che differenziare o chi è stato individuato in una zona di campagna a svuotare un furgone. Altri invece sono stati scoperti grazie al fatto che, tra gli scarti, avevano abbandonato anche bollette o ricevute che hanno permesso di risalire all'identità di chi ha abbandonato il sacchetto.

Sono centinaia, negli ultimi anni, le multe trasformate in ingiunzione di pagamento dal Libero consorzio, per quanto la distanza temporale tra la commissione dell'atto e l'arrivo della punizione rischia, per certi versi, di diffondere tra chi inquina un senso di impunità.