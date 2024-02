Buoni libro, giustificazioni scolastiche e fotocopie: scattano multe da 900 euro per abbandono di rifiuti

Ricevute, fotocopie di documenti di riconoscimento, ma anche buoni per l'acquisto di libri scolastici e giustificazioni di assenza da scuola scrivtti su un discolastico.

La "guerra" all'abbandono dei rifuti è agevolata dalla ricerca tra i sacchetti di ogni traccia utile all'individuazione dei colpevoli. E la tipologia di materiale rinvenuto è sempre diverso ma bastevole, secondo uffici e agenti, a scoprire inequivocabilmente gli "sporcaccioni". O forse no.

Lo si scopre sfogliando le ordinanze di ingiunzione di pagamento per vicende che riguardano attività di accertamento condotte tra il 2021 e 2022. Atti con i quali il Libero consorzio, ente deputato alla gestione delle violazioni ambientali, valutata la difesa dei multati decide se far partire l'atto di pagamento oppure no. Sanzioni che sono tra l'altro lievitate, dato che ammontano adesso a ben 900 euro.

In un caso gli operatori della società Sea, insieme ai vigili urbani, hanno rinvenuto all'interno di un sacchetto di rifiuti indifferenziati tre schede di richiesta di libri di testo riconducibili ad una cartoleria, dalle quali si evidenziava il nome di una ragazzina minore. "Pertanto - si legge - gli agenti sono arrivati alla conclusione che il deposito incontrollato di rifiuti era da addebitarsi al genitore della minore". Quest'ultimo ha presentato una memoria difensiva che però non è stata giudicata risolutiva dal Libero consorzio, che ha quindi deciso di procedere con la richiesta di pagamento.

In un altro caso la Municipale ha trovato tra i rifiuti la fotocopia di una carta d'identità ed una prenotazione intestata ad un cittadino agrigentino; in un altro ancora sono stati trovati dei moduli di richiesta di una carta ricabile e un codice fiscale; in un altro ancora pagine di un diario scolastico dalle cui giustificazioni si è potuti risaliti alla mamma, ritenendo che le stessa fosse colpevole. Anche in questo caso, così come nei precedenti, è stata analizzata, ma non accolta, la memoria difensiva preparata dagli accusati che, quindi, in tutti i casi sono stati sanzionati.