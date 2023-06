"Pizzicati" dalle fototrappole o scoperti grazie ai documenti tra i rifiuti: in pochi pagano

Sono stati "pizzicati" con fototrappole o grazie all'ispezione di sacchetti abbandonati per strada che contenevano bollette, fotocopie di documenti, posta o anche scatole con sopra l'indirizzo di casa. Tutti hanno ricevuto una multa da parte del Comune di Agrigento ma, in larghissima parte, hanno comunque deciso di non pagare la multa in versione "scontata", come previsto dalla legge.

Così adesso, a distanza di anni, decine e decine di agrigentini - ma non solo - stanno ricevendo delle ingiunzioni di pagamento da parte del Libero consorzio di Agrigento, competente in materia di rifiuti ambientali. Una quarantina i provvedimenti pubblicati solo in questi giorni, ma sarannno alcune centinaia quelli adottati nell'ultimo anno, da quando l'ex Provincia ha dato nuovo impulso alle attività di notifica.

Nella quasi totalità dei casi gli "inquinatori" non hanno presentato difese scritte di alcun tipo, anche se potranno poi - qualora lo ritenessero - impugnare la sanzione da 300 euro.