Assembramenti per lo shopping natalizio? Controlli e multe per far rispettare le regole anti Covid

L'essere passati da zona "arancione" a zona "gialla" si tradurrà in una sorta di "rilassatezza"? C'è il concreto rischio di folle e assembramenti per lo shopping natalizio? Dubbi che qualora dovessero tradursi in realtà non potrebbero che rappresentare un pericolo per un eventuale nuovo aumento dei contagi. Ecco perché il ministero dell'Interno sta preparando una nuova circolare da inviare ai prefetti con le indicazioni per prevenire gli assembramenti e intensificare gli accertamenti, con controlli più rigorosi proprio in vista delle festività.

La nuova circolare del Viminale in arrivo dopo il Dpcm 3 dicembre

Nel nuovo Dpcm del 3 dicembre ci saranno le regole stabilite dal governo per gli spostamenti tra regioni diverse in occasione delle festività di Natale, sul coprifuoco e sui ricongiungimenti tra genitori e figli e tra coniugi e fidanzati. Il ministro della Salute Roberto Speranza illustrerà il provvedimento in Parlamento mercoledì 2 dicembre. Dopodiché il capo di gabinetto del Viminale Bruno Frattasi firmerà una nuova circolare per sollecitare un piano di controlli efficace durante i giorni di festa. La circolare sarà firmata prima del prossimo weekend del 5-6 dicembre.

Alle forze dell'ordine il Viminale chiederà controlli più rigorosi soprattutto per quanto riguarda gli spostamenti e lo shopping, per evitare pericolosi assembramenti. Pugno di ferro sulle multe da elevare a chi non rispetterà le regole. Probabilmente, come già avvenuto ad inizio novembre, il ministero dell'Interno solleciterà una convocazione in via d'urgenza dei Comitati provinciali per l'ordine e la sicurezza pubblica che hanno il compito di monitorare sull'applicazione di tutte le misure anticontagio, per programmare controlli più serrati e concordare con i sindaci l’utilizzo degli strumenti per contenere e prevenire gli assembramenti in vista dei prossimi weekend festivi.

Le zone a numero chiuso nelle vie dello shopping

E dovrebbe ancora esserci la possibilità per i sindaci - come già avviene oggi - di fare ricorso alla chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro. Probabile l'istituzione di zone a numero chiuso nelle vie dello shopping con accessi contingentati. Il Viminale, infine, dovrebbe mettere a punto un piano straordinario di controlli nelle stazioni ferroviarie e nei punti nodali di ingresso e uscita dalle grandi città per controllare gli spostamenti nei giorni di festa, a partire dal weekend del 19 e 20 dicembre.