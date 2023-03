Mancato rispetto del codice della strada, il Comune ha incassato 564.395 euro per il 2022

Dal primo gennaio al 15 dicembre dello scorso anno, il Comune di Agrigento ha incassato 564.395 euro da sanzioni amministrative elevate per il mancato rispetto del codice della strada. Si tratta, per la maggior parte, di automobilisti che hanno scelto la "strada" della riduzione del 30 per cento, pagando entro 5 giorni dalla contestazione o dalla notifica del verbale.

Non c'è, naturalmente, ancora il dato di quanti invece non hanno ancora pagato le contravvenzioni prese. Ma verosimilmente, come dimostrano ogni anno i dati delle iscrizioni al ruolo delle sanzioni non onerate, saranno tanti coloro che non hanno pagato entro il termine di 60 giorni e forse neanche dopo. Superati i 60 giorni, l'importo della contravvenzione viene innalzato automaticamente per un importo pari alla metà del massimo, essendo il verbale di contestazione considerato già titolo esecutivo.