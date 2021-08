Lotta senza quartiere agli "sporcaccioni": tre multati grazie alle fototrappole

Tre sporcaccioni sono stati pizzicati – durante i controlli della polizia municipale – lungo via Inipendenza, accanto alla suggestiva chiesa di San Francesco. Ad incastrare i tre racalmutesi, in un luogo dove i sacchetti dei rifiuti tornano sistematicamente a fiorire nonostante le bonifiche, sono state le video-trappole collocate proprio dai vigili urbani. Si tratta di sistemi di videosorveglianza di cui il Comune di Racalmuto s’è appunto fornito che, a ruota, e in silenzio, vengono collocati in tutti quei luoghi che risultano essere – tanto in centro quanto in periferia – i privilegiati per l’abbandono dei sacchetti della spazzatura, naturalmente non differenziata. Appare scontato che in primissima battuta, i controlli – con le video-trappole appunto – verranno intensificati in centro e proprio a ridosso dei monumenti, chiese e luoghi di particolare richiamo turistico.