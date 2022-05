Maxi sanzione per guida senza patente, sorvegliato speciale minaccia i carabinieri: denunciato

Incappa in un controllo, in via 25 Aprile, dei carabinieri del nucleo Operativo e Radiomobile della compagnia di Agrigento e viene sanzionato per guida senza patente. Sorvegliato speciale agrigentino, di 37 anni, reagisce alla maxi sanzione da 5 mila euro per guida senza patente, minacciando, ed anche ripetutamente, i militari dell’Arma. Ed è per questo motivo che i carabinieri lo hanno denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica. Il trentasettenne dovrà rispondere adesso delle ipotesi di reato di minacce e resistenza a pubblico ufficiale.

Avrebbe dovuto essere, per i militari, un ordinario controllo stradale, uno dei tanti effettuati durante il pomeriggio di venerdì, in centro urbano. Il trentasettenne agrigentino, che era alla guida di una Smart Fortwo, è stato però appunto trovato senza patente di guida e gli è stata fatta una sanzione da 5 mila euro. Una maxi multa che non ha “digerito” e che lo ha fatto andare su tutte le furie, scagliandosi verbalmente, contro i militari della pattuglia del Nor. Inevitabile, naturalmente, la denuncia a suo carico alla Procura della Repubblica.