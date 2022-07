Turismo nel centro storico, nasce "Mudibus" con navette turistiche elettriche

L'obiettivo è aumentare il flusso di coloro che visiteranno il centro storico di Agrigento e il colle in maniera particolare. Ed è con "Mudibus" che Ecclesiva viva ha progettato, con il museo Diocesano, sostenuto dal Mic-Invitalia, il nuovo servizio.

Il servizio stagionale di navette turistiche elettriche, reso possibile dalla collaborazione con il Comune di Agrigento per la stagione estiva 2022, sarà operativo dal 2 agosto, dal lunedì al sabato, e sarà garantito dalle 10 alle 13 e dalle 15,30 alle 19.

I mezzi elettrici attraverseranno le vie del centro storico e centro città, alcune delle quali non servite dal trasporto pubblico urbano. Un servizio con soste presso o vicino siti monumentali. Tale servizio presenta un notevole carattere di innovazione in quanto consente ai turisti, che hanno visitato la Valle dei Templi, lasciando i propri mezzi nei parcheggi pluripiano o in piazza Vittorio Emanuele, di raggiungere il centro città e il colle e percorrere in maniera agevole e flessibile le vie cittadine.

Il servizio permetterà di raggiungere senza fatica i luoghi turisti e della cultura della città: museo diocesano, cattedrale o torre Montaperto, o torre medievale dell'orologio, o sala dei Sarcofagi, o sala dei testi antichi, o ex aula capitolare. Ma anche il palazzo Vescovile, la chiesa di Santa Maria dei Greci o Antiquarium, la chiesa di Santo Spirito, il museo di Santo Spirito, palazzo Filippini, chiesa di San Lorenzo, teatro Pirandello.

Il servizio innovativo sarà green poichè i mezzi sono elettrici. La circolazione della navetta turistica avviene solo su itinerari predefiniti, per la valorizzazione culturale del territorio. Il servizio si presenta come complementare all’attività di fruizione e valorizzazione nei siti di interesse culturale nel centro storico di Agrigento.